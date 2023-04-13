Из-за непогоды Ростов сковали 7-бальные пробки

Движение транспорта затруднено сразу в нескольких районах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону из-за непогоды на дорогах образовались 7-бальные пробки. Согласно информации Яндекс.Карт движение затруднено сразу в нескольких районах города.

Так, в Железнодорожном районе на проспекте Стачки многокилометровый затор тянется до проспекта Сиверса. Пробка также образовалась и на Ворошиловском мосту.

На проспекте Михаила Нагибина в Ворошиловском районе собралась пробка из-за ДТП. Аналогичная ситуация и на улице Нансена. "Не двигаются" с места и проспект Ленина, Ашхабадский переулок, улица Шеболдаева.

В Октябрьском районе автомобилисты стоят в пробке на улице Таганрогской и Оганова.

Отметим, что автомобилистам необходимо соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию, чтобы избежать аварийных ситуаций.

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