В ночь на 13 апреля Левенцовский микрорайон Ростова затопило из-за ливня

Люди перебегали дорогу с риском для жизни. Фото: группа в VK Это Ростов! - новости Ростова-на-Дону 161

В Ростове-на-Дону жители Левенцовки пожаловались на затопленные после дождя дороги. Видео, снятое во время непогоды, опубликовали в одном из городских пабликов VK.

Очевидец, вероятно местный житель, провел съемку на пересечении Еременко и Гарнизонного, а также немного дальше по улице Еременко. Судя по ролику, вечером 12 апреля осадки превратили пешеходный переход и внушительный участок проезжей части в реку. Люди вынуждены были перебегать дорогу в опасных местах с риском для жизни.

- Малейший дождь вызывает большое скопление воды. Пешеходный переход постоянно затоплен. Такое озеро угрожает безопасности, а также разрушает дорожное полотно и мешает нормальному проезду автомобилей, - отметил автор видеоролика.

В комментариях под постом некоторые интернет-пользователи отметили, что «плывет» сейчас не только Левенцовка. Мини-озера, по словам ростовчан, после дождя образовались и в других частях города.

Напомним, ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды. Дожди должны сохраниться до 14 апреля. В этот период ветер может усиливаться до 20-23 м/с.

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