Появилось видео спасения с крыши спортшколы в Ростове мужчину с инфарктом

Носилки с пациентом спустили на землю, где его уже ждала скорая помощь.

Видео спасения мужчины с инфарктом, которому стало плохо на крыше спортшколы олимпийского резерва в Ростове, появилось в Интернете. Кадры спасательной операции опубликовали в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ростова-на-Дону.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в беду попал 59-летний сотрудник школы олимпийского резерва в Беломорском переулке. Во время ремонта кровли техник по эксплуатации и ремонту спортивного оборудования поднялся на крышу для выполнения работ, но ему резко стало плохо.

Работники вызвали «скорую». Прибывшая на место бригада медиков увидела все признаки инфаркта у пациента и оказывала помощь прямо на крыше, больному там ставили капельницы. Но больной и медики оказались запертыми на крыше — пациента в таком состоянии просто не могли спустить - поднимался-то он по приставной лестнице.

Чтобы спустить больного на землю, оставалась одна надежда — на спасателей. Приехавшая на место бригада развернула спасательную операцию, которая в общей сложности заняла двадцать минут.

На кадрах видно, что мужчину фиксируют на носилках и с помощью альпинистского снаряжения аккуратно и слаженно спускают с высоты на землю. Внизу носилки принимают спасатели, передают бережно перекладывают на каталку и в нескольких метрах его уже ждет скорая помощь.

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