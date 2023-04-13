Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 9:22

Задержанных ростовских полицейских этапируют в СИЗО Москвы и Ставрополья

Ранее дома и на рабочих местах сотрудников было проведено 85 обысков
Михаил СТРИЖЕВ
Задержанных не оставят в области на время следствия.

Задержанных не оставят в области на время следствия.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Задержанные ростовские полицейские не будут находиться в области во время следствия. Подозреваемых этапируют в другие регионы, сообщает 1rnd.

По данным издания, руководящий состав задержанных направят в Москву, рядовых — в Ставрополье. Конвой для их перевозки был сформирован еще в день первых задержаний.

Напомним, дома и на рабочих местах полицейских было проведено 85 обысков. Их подозревают в организации преступного сообщества. ОПГ брала взятки от предпринимателей за непривлечение к административной ответственности. По версии следствия, всего они получили 25 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Участие в преступном сообществе» и «Получение взятки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Никто не жаловался»: как ОПГ, организованная полицейским, могла заработать 25 млн рублей

Около 20 ростовских полицейских заподозрили в том, что они 8 лет собирали дань с бизнесменов. (Подробности)