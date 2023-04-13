Задержанных ростовских полицейских этапируют в СИЗО Москвы и Ставрополья

Задержанных не оставят в области на время следствия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Задержанные ростовские полицейские не будут находиться в области во время следствия. Подозреваемых этапируют в другие регионы, сообщает 1rnd.

По данным издания, руководящий состав задержанных направят в Москву, рядовых — в Ставрополье. Конвой для их перевозки был сформирован еще в день первых задержаний.

Напомним, дома и на рабочих местах полицейских было проведено 85 обысков. Их подозревают в организации преступного сообщества. ОПГ брала взятки от предпринимателей за непривлечение к административной ответственности. По версии следствия, всего они получили 25 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Участие в преступном сообществе» и «Получение взятки».

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