В Ростове на Еременко из горящего дома эвакуировали пять человек

На месте происшествия задействовали 26 человек и 7 единиц техники Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 13 апреля в Ростове-на-Дону на улице Еременко вспыхнул пожар в жилой многоэтажке. К этой минуте возгорание полностью потушено, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

- Вызов поступил около 11:30. Горение происходило на втором этаже здания. Было эвакуировано пять человек. В 11:57 пожар ликвидировали на площади в 6 кв. метров. Пострадавших нет, причина случившегося устанавливается, - рассказали в экстренном ведомстве.

Известно, что на месте происшествия работали четыре звена газодымозащитной службы. Всего же в тушении от МЧС было задействовано 26 человек и 7 единиц техники.

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Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции (подробности)