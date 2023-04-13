Электрички из Ростова-на-Дону в Кисловодск отменят до конца апреля

Временно не будут ходить семь пар пригородных поездов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области отменят электрички Ростов - Кисловодск, также обновят графики движения и маршруты некоторых поездов. Информация об этом поступила от пресс-службы СКЖД.

- С 18 по 26 апреля будут проводить реконструкцию станции Тихорецкая. Из-за этого изменится расписание составов дальнего следования. Не будут ходить семь пар пригородных поездов, - говорится на сайте железнодорожной компании.

В Ростовской области отменят следующие поезда:

№ 809/810 «Ласточка» Ростов - Кисловодск, с 18 по 25 апреля из Ростова, 19 и 26 апреля из Кисловодска;

№ 253/254 Ростов - Кисловодск, с 19 по 27 апреля;

Добавим, ряд составов пустят в обход Тихорецкой на участках Ростов - Краснодар - Кавказская и Ростов - Краснодар - Горячий ключ.

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