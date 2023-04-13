Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 9:56

Из-за сдачи обхода Аксая к сезону отпусков увеличится пропускная способность трассы М-4 Дон

Во время сезона отпусков ремонт автодороги проводить не будут
Дмитрий Кутепов
В этом году дорожники отремонтируют в Ростовской области 69 км трассы М-4 «Дон»

В этом году дорожники отремонтируют в Ростовской области 69 км трассы М-4 «Дон»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году во время основного сезона отпусков на федеральной трассе М-4 «Дон» ограничений движения из-за ремонта не будет. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

— График работ составлен так, чтобы во время основного сезона отпусков минимизировать ограничения движения на главной дороге на юг, — отметили в госкомпании.

Дорожники не будут проводить ремонт трассы М-4 «Дон» во время сезона отпусков.

Пропускная способность федеральной трассы станет выше за счет сдачи нового участка — обхода города Аксая в Ростовской области. В Краснодарском крае автодорога будет свободнее за счет открытия дальнего западного обхода кубанской столицы и открытия движения по развязкам в Геленджике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

3,7 млрд рублей выделили на строительство Северного радиуса в Ростовской области

Завершить строительство новой дороги планируют в 2024 году (подробности)