Из-за сдачи обхода Аксая к сезону отпусков увеличится пропускная способность трассы М-4 Дон

В этом году дорожники отремонтируют в Ростовской области 69 км трассы М-4 «Дон» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году во время основного сезона отпусков на федеральной трассе М-4 «Дон» ограничений движения из-за ремонта не будет. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

— График работ составлен так, чтобы во время основного сезона отпусков минимизировать ограничения движения на главной дороге на юг, — отметили в госкомпании.

Дорожники не будут проводить ремонт трассы М-4 «Дон» во время сезона отпусков.

Пропускная способность федеральной трассы станет выше за счет сдачи нового участка — обхода города Аксая в Ростовской области. В Краснодарском крае автодорога будет свободнее за счет открытия дальнего западного обхода кубанской столицы и открытия движения по развязкам в Геленджике.

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