Скульптура мяча выгорела в Ростове на территории парка Революции

Полыхающий шар тушили 8 человек, задействовали 2 единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории парка Революции в Ростове-на-Дону выгорела скульптура мяча. Это произошло сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- Информация о возгорании на Театральной, 3/1 поступила в 14:20. Выяснилось, что на площади в 5 кв. метров горела скульптура мяча. Локализовали огонь в 14:39, все потушили в 14:43, - рассказали в ведомстве.

Известно, что на месте происшествия от МЧС задействовали 8 человек и 2 единицы техники. Сейчас специалисты выясняют причины пожара.

Судя по фотографиям в соцсетях, архитектурное украшение было полностью охвачено пламенем. Черный дым можно было заметить издалека.

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