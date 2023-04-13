В переходе около «Ростов Арены» из-за дождя началось обрушение потолка

Также в переходе есть трещины, отслаиваются швы на стенах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону во время дождя пострадал подземный переход, который находится рядом с Ворошиловским мостом и стадионом «Ростов Арена». Фотографии после стихийного «обновления» опубликовали на портале «Наше Время».

- Вода начала течь по стенам, с потолка падает штукатурка, отслаиваются швы на стенах. Трещины, правда, были заметны и раньше, - сообщают журналисты.

Судя по опубликованным снимкам, часть потолка сооружения не выдержала непогоды и провалилась. Из пролома, вероятно, дождевая вода залила часть перехода.

Эту ситуацию уже обсуждают интернет-пользователи. Некоторые отметили, что более современные постройки иногда уступают по прочности тем, которые были возведены еще в советские времена.

К слову, в данном случае речь идет о сравнительно новом объекте - подземный переход создали всего несколько лет назад, перед ЧМ-2018.

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