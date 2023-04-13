Ростовчанам рассказали, где лучше всего хранить крашенные яйца

Врач порекомендовала во всем соблюдать меру. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Ростова диетолог рассказала, где лучше всего хранить крашенные яйца. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на диетолога Елену Соломатину. Специалист напомнила, что пасхальные яйца нужно хранить в скорлупе, также они не должны быть нарезанными, так как в таком состоянии они долго не пролежат.

Вареные яйца можно хранить без холодильника не больше одного-двух дней. В холоде продукт в скорлупе будет храниться не больше трех недель, при этом оставлять не в нарезке.

Диетолог также отметила, что переедать во время праздника не стоит тем людям, которые до Пасхи соблюдали пост. Организму будет трудно заново привыкнуть к привычному образу питания. Врач порекомендовала во всем соблюдать меру.

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