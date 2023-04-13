Священник рассказал ростовчанам, почему крашенные яйца и кулич – символы Пасхи

Кулич – это последняя трапеза Христа, а крашеное яйцо отсылает нас к Марии Магдалине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчанам объяснили, почему крашенные яйца и кулич – символы Пасхи. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на протоиерея Андрея Лоргуса.

По словам церковнослужащего, пасхальный кулич – это просфора, освященная Иисусом Христом во время последней трапезы с 12 учениками, а крашенные яйца отсылают нас к первым христианам и визитом Марии Магдалины к римскому императору Тиберию.

По словам протоиерея, на Пасху можно освящать не только куличи, но и вино, сало, яйца, окорок, сыр и мясо. Он объяснил, что делают это не в церкви, а рядом, и для освящения таких продуктов есть специальная молитва.

Протоиерей также уточнил, что обычай посещать кладбище на православную Пасху не имеет отношения к Церкви.

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(Подробности)