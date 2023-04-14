Суд в Ессентуках арестовал 24 подозреваемых ОПГ в Ростове-на-Дону

Бывшие правоохранители заключены под стражу Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд в Ессентуках арестовал 24 полицейских, участвовавших в ОПГ в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила 13 апреля пресс-служба Ессентукского городского суда.

Согласно опубликованной информации, в отношении 23 подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного расследования. Еще одного участника ОПГ отправили под домашний арест. В отношении них возбудили уголовные дела по статьям "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" и "Получение взятки в особо крупном размере".

Напомним, что преступная группировка была сформирована в 2015 году. За восемь лет существования ОПГ экс-полицейские получили порядка 25 млн рублей. Правоохранители за "вознаграждения" не обращали внимания на правонарушения городских торговцев. Платеж варьировался от трех до 50 тысяч рублей.

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(Подробности)