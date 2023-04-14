Участников банды осудили за автоподставы и обман страховых компаний в Ростовской области

Всего на скамье подсудимых находились семь человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области семь человек осудили за автоподставы, а также обман страховых компаний и автостраховщиков. Эта информация поступила 14 апреля от пресс-службы УФСБ России по донскому региону.

По данным ведомства, участники преступной группы инсценировали аварии с участием дорогих автомобилей. На машины заранее устанавливали поврежденные части, потом оформляли ДТП и получали возмещения по страховкам.

Известно, что подозреваемые уже во всем сознались. Четверых уличили в 13 преступлениях, они получили по 5 лет колонии общего режима.

Еще трое оказались виновными в одном нарушении закона. За это задержанные возместили весь нанесенный ущерб и теперь должны выплатить назначенные им штрафы, по 100 тысяч рублей каждый.

Добавим, приговор по делу вынесли в Кировском районном суде Ростова-на-Дону.

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