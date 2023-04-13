В Ростовской области после нападения на школьницу задержали 18-летнего юношу

Нападение на девочку произошло в Азове Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области задержали 18-летнего юношу, которого подозревают в нападении на несовершеннолетнюю азовчанку. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.

- Дело об умышленном причинении вреда средней тяжести потребовали передать из полиции в СК. Также возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»), - рассказали в ведомстве.

Известно, что следователи уже обратились в суд с просьбой о заключении подозреваемого под стражу.

Добавим, в информации ведомства не указано, о каком именно молодом человеке идет речь. Ранее в пресс-службе ГУ МВД информировали, что на одной из улиц Азова 14-летнюю девочку ударил молодой человек 18 лет. Пострадавшую после этого с травмой увезли в больницу.

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