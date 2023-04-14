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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 9:53

10 тонн нелегального топлива нашли на теплоходах из Турции и Болгарии в порту Азова

Нарушения раскрыли таможенники во время проверки
Ангелина СКИБА
Часть топлива в емкостях не была задекларирована. Фото: сайт Южного таможенного управления

Часть топлива в емкостях не была задекларирована. Фото: сайт Южного таможенного управления

В Ростовской области, в морском порту Азова, на теплоходах из Турции и Болгарии нашли более 10 тонн нелегального топлива. После этого было возбуждено сразу четыре административных дела, сообщили в Ростовской таможне.

- Речь идет о нарушениях, которые зарегистрировали с начала 2023 года. Во время проверки специалисты заметили несоответствие фактических данных декларации и реального количества топлива в емкостях, - пояснили в ведомстве.

Начальник азовского таможенного поста добавил, что недекларирование товаров - одно из наиболее частых нарушений. Кроме топлива, таким же образом уже пытались провезти запасные части, алкоголь и сигареты.

Например, в январе 2023 года помощник капитана теплохода не указал в документах около 1700 сигарет и 15 бутылок горячительного, а на другом теплоходе от таможенников пытались спрятать дорогостоящие запасные части.

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