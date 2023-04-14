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НовостиОбщество14 апреля 2023 15:20

На трассе в Ростовской области грузовик врезался в отбойник

Авария обошлась без пострадавших
Лейла МИРИШОВА
Сам водитель, к счастью, не пострадал.

Сам водитель, к счастью, не пострадал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области водитель грузовика врезался в отбойный брус. ДТП случилось около 14 часов 14 апреля.

По информации УГИБДД по Ростовской области, шофер за рулем большегруза "Шакман" ехал по трассе Ростов-Таганрог-граница с Донецкой областью. В районе 53-го километра он на скорости врезался в металлический отбойный брус. В результате аварии машина получила механические повреждения. Сам водитель, к счастью, не пострадал.

- Автомобилист не выбрал безопасную скорость движения, - прокомментировали в ведомстве.

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