На трассе в Ростовской области грузовик врезался в отбойник

Сам водитель, к счастью, не пострадал.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области водитель грузовика врезался в отбойный брус. ДТП случилось около 14 часов 14 апреля.
По информации УГИБДД по Ростовской области, шофер за рулем большегруза "Шакман" ехал по трассе Ростов-Таганрог-граница с Донецкой областью. В районе 53-го километра он на скорости врезался в металлический отбойный брус. В результате аварии машина получила механические повреждения. Сам водитель, к счастью, не пострадал.
- Автомобилист не выбрал безопасную скорость движения, - прокомментировали в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вода капает с потолка и хлещет с водостоков: горожане пожаловались на подземный переход возле «Ростов-Арена»
Работает ли переход рядом со стадионом «Ростов-Арена» и что с ним происходит