Вода капает с потолка и хлещет с водостоков: горожане пожаловались на подземный переход возле «Ростов-Арена»

В переходе чувствуется сырость. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове уже несколько дней не прекращают лить дожди. Из-за этого подземный переход, расположенный недалеко от стадиона «Ростов-Арена», начало подтапливать.

Горожане сообщили, что его закрыли. Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» проверил это на месте.

РАЗРУШЕНА ПЛИТКА И РАЗМЫТО ОСНОВАНИЕ

Как оказалось, переход остается открытым, и с его потолка капает дождевая вода. Сейчас он находится в нелучшем состоянии: крыша протекает, часть кафеля на стенах побита или отсутствует. На потолке и стенах — следы подтеков. На полу — вода. Перед входом частично разрушена плитка, подмыто основание под ней, из водостоков хлещет в разные стороны.

Большой поток уходит под землю Фото: Дмитрий Кутепов

Над местами, где капает, на поверхности перехода находятся ливневые трубы. Всего их четыре. Частично они отсутствуют, и осадки с них попадают в места, где нет тротуарной плитки и уже изрядно подмытый песок под ней. Вода уходит на оголившуюся гидроизоляцию.

В одном месте кто-то заботливо подложил тротуарную плитку под ливневку, чтобы меньше влаги попадало туда, где уже все размыто.

А ЕСЛИ ЗАКРОЮТ

В сети пишут, если подземное сооружение придется закрыть на ремонт, то надо будет устанавливать, как было раньше, светофор и рисовать «зебру». Это может создавать пробки рядом с Ворошиловским мостом. Особенно в дни проведения на стадионе домашних встреч ФК «Ростов». А также в выходные дни, когда много людей отдыхают в парке Левобережный.

Часть плитки немножко спасает ситуацию. Фото: Дмитрий Кутепов

Немногие ростовчане, оказавшиеся в переходе, оказались не довольны возможным поворотом событий.

— Даже не знаю, что тогда будет (если закроют переход — ред.), — отметил Александр. — Я здесь часто хожу.

— Тогда пусть поставят светофор с «кнопкой», — предложил Никита.

— Мы здесь впервые идем. Как перейти такую большую дорогу по-другому без перехода?, — поинтересовалась Евгения.

НАША СПРАВКА

Подземный пешеходный переход относительно новый — его построили к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он просторный, с хорошим освещением и приспособлен для маломобильных граждан. К нему примыкают автобусные остановки. От перехода люди могут дойти до стадиона «Ростов-Арена», парка Левобережный и торгового центра «Мегамаг».

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