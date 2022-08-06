Как ростовский скрипач мечтает восстановить мозаику в подземном переходе

В переходах оператор платформы для инвалидов выполняет функции охранника и уборщика, а иногда — и экскурсовода. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В тех пяти переходах Ростова, где есть платформы для подъема и спуска маломобильных людей, лет 5 назад формально были утверждены должности операторов этих механизмов. Всего таких переходов в донской столице пять: на проспектах Буденновском, Ворошиловском, Кировском, улице Московской и около Пригородного вокзала.

Дежурящий в «космическом» мозаичном переходе на Кировском Эдуард Боровик рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» как скрипач по образованию стал и охранником, и мастером чистоты, и экскурсоводом, и оператором.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В переходах этот оператор платформы для инвалидов выполняет функции охранника и уборщика, а иногда — и экскурсовода. Правда, зарплата - одна за все. В каждом оборудованном спецконструкцией переходе таких сотрудников четыре. Они работают сутки — через трое. Смена начинается в 6 утра, когда принимающий дежурство приходит и проверяет работу подъемного механизма.

Да-да — платформа в переходе установлена не для антуража. Она вполне себе рабочая. Нужно лишь нажать кнопку, и по звонку к вам поднимется оператор и поможет спуститься.

- Несколько раз к нам приезжало телевидение, - вспоминает Эдуард. - Тогда хотели показать, что эти платформы действительно работают, а не просто так стоят.

Во время дождя или снега платформы укрываются специальным чехлом, который снимается в хорошую погоду. Поэтому-то так легко подумать, что доступная среда в Ростове — это почти «музейный экспонат». Нет, по по-настоящему.

ЭКСКУРСОВОД И МУЗЫКАНТ

Эдуард занимает свою должность уже почти два года. Он успел досконально изучить место своей работы — вычитал информацию о создании советской мозаики в переходах Ростова. Поэтому иногда проводит для интересующихся прохожих небольшой экскурс в историю.

Иногда Эдуард, чтобы не было скучно, в своей «сторожке» играет на скрипке. Звуки скрипки создают определенный антураж под землей, где за счет той же самой плитки создается прекрасная акустика.

- Скрипка — это камерный инструмент, - поясняет оператор платформы. - Из музыки я выбираю классику, мелодии из старых советских фильмов, русские романсы.

"КРАШУ - РАЗГРЕБАЮ"

По словам Эдуарда, иногда не очень разумные молодые люди раскрашивают стены перехода или вешают объявления. Тогда подземному сотруднику приходится самому все очищать или закрашивать. Два года назад из переходов убрали все коммерческие ларьки, но закрасить потолок так руки и не дошли.

- Иногда по ночам скучно, - признается мужчина. - Тогда я беру краску и шпаклюю.

После демонтажа ларьков в переходе на Кировском не закрасили следы от конструкций. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Подземным рабочим в случае необходимости также приходится расчищать переход от снега. Как-то за ночь в феврале насыпало так много, что Эдуарду пришлось в течении шести часов работать лопатой. А вот с дождями в переходе на Кировском, по свидетельству мужчины, отлично справляется ливневка.

Сейчас все подземные переходы открыты круглые сутки. А раньше было иначе — в половину 12 ночи двери в них закрывались и в 5:30 открывались. И когда Эдуард два года назад пришел работать в переход, эта практика еще действовала. Тогда смена длилась не сутки, а всего 18 часов.

- Мы запирали двери, а утром следующего дня отпирали, - рассказывает собеседник.

ТОЛЬКО НЕ СРОЧНОЕ ФОТО

Когда-то на месте сторожки охранника перехода находилось «Срочное фото». Завлекающая вывеска с изображением космонавта на двери осталась и по сей день. Хоть нынешний «хозяин» помещения и давно наклеил объявление, гласящее, что тут никакого срочного фото нет, за смену к нему стучатся до 15 желающих получить фотокарточку. Привычка — пуще неволи.

- Иногда заходят и спрашивают фото на паспорт. А я им отвечаю, что они маленькие, поскольку читать не умеют, - шутит Эдуард. - Вот когда научитесь читать объявления на двери, тогда и фото на паспорт пора делать.

Сейчас служитель перехода мечтает убрать старую вывеску и продолжить на двери мозаику, которая идет вдоль всей стены. Другой вариант — расписать металлическую дверь. Все лучше, чем «Срочное фото».

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