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Общество2 сентября 2021 20:00

В ростовских подземных переходах отреставрируют мозаичные панно

Сейчас уже идет определение сметной стоимости
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове отреставрируют мозаичные панно в подземных переходах

В Ростове отреставрируют мозаичные панно в подземных переходах

Фото: Соцсети

В донской столице приняли решение провести капитальный ремонт и реставрацию мозаичных панно в городских подземных переходах. Договоры на выполнение этих работ планируют заключить уже в нынешнем году. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В четырех подземных пешеходных переходах (Б. Садовая / Кировский; Б. Садовая / Ворошиловский; Б. Садовая / Буденновский; Буденновский/Московская/Cтаниславского) имеются мозаичные панно, и эти переходы признаны объектами культурного наследия регионального значения. В Комитете по охране объектов культурного наследия получили техзадание на реставрацию и капитальный ремонт, - говорится в тексте сообщения.

Отметим, что вначале будут проведены проектно-изыскательские работы, а затем рассчитана стоимость проведения работ.

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