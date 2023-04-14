Прокурора Железнодорожного района Ростова арестовали по делу о взятке

В отношении прокурора было возбуждено уголовное дело. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ленинский районный суд Ростова отправил под арест прокурора Железнодорожного района. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В ходе предварительного следствия было установлено, что с 30 марта по 13 апреля прокурор получил через посредников взятку в размере 870 тысяч рублей. По версии правоохранителей, вознаграждение передали за действия в пользу взяткодателя, которым прокурор «в силу должностного положения мог способствовать».

Двое предполагаемых посредника задержаны и арестованы. Они стали фигурантами уголовного дела по статье «Посредничество во взяточничестве».

Отмечается, что прокурор отстранен от должности.

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