Больше миллиона рублей выделят на геотехнический мониторинг «Ростов Арены»

Завершить все необходимые работы нужно до 30 ноября текущего года Фото: Михаил ФРОЛОВ

На геотехнический анализ стадиона «Ростов Арена» потратят больше миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Согласно информации, заказчиком выступает государственное автономное учреждение Ростовской области «Ростов Арена». Подрядчику необходимо проверить уровень грунтовых вод и качество сооружений стадиона. Такой анализ необходим для безопасности строительства и надежной работы объектов. Мониторинг необходимо закончить до 30 ноября текущего года. На все работы выделят 1,1 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 апреля, в тот же день станет известен победитель.

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