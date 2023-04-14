Губернатор Ростовской области в преддверии Пасхи побывал в главном храме ЮВО

Сейчас строители приступили к остеклению верхних рядов оконных конструкций. Фото: правительство Ростовской области

Глава Ростовской области посетил главный храм ЮВО в преддверии Пасхи. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Отметим, что возведение воинского храма ведется на территории храмового комплекса Святого Георгия Победоносца. Объект находится на улице 339-й Стрелковой Дивизии в Ростове. Почетный статус комплекс получил в 2021 году. Сегодня здание приобрело законченный вид – стены полностью возведены и подрядчики установили основание купола. Храм поражает своей масштабностью. При формировании архитектурного облика использованы композиционные приемы византийского стиля. На богослужении здесь смогут находиться до 1500 человек.

Сейчас строители приступили к остеклению верхних рядов оконных конструкций, после чего перейдут ко внутренней отделке.

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