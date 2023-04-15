В Ростовской области на перекрестке столкнулись две иномарки

ДТП произошло в Волгодонске. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске Ростовской области произошло ДТП с участием двух иномарок. Авария случилась утром 15 апреля на пересечении улицы Весенней и проспекта Строителей.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, водитель Hyundai Solaris поворачивал налево на зеленый сигнал светофора. По предварительным данным, он не уступил дорогу Hyundai Accent, который двигался со встречного направления. В результате автомобили столкнулись.

— В результате дорожно-транспортного происшествия транспортные средства получили механические повреждения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, 14 апреля на трассе Ростов - Таганрог - граница с Донецкой областью водитель грузовика врезался в отбойный брус. Предварительно, он не выбрал безопасную скорость движения. Автомобилист не пострадал.

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