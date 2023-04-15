Миграционный центр перенесут из Ростова в хутор Ленинакан

По будням в центре собираются принимать 60 - 90 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Миграционный центр перенесут из микрорайона Военвед в Ростове в хутор Ленинакан. Учреждение начнет принимать по новому адресу в мае, сообщает 161.ru.

Сейчас паспортно-визовый центр находится на улице Таганрогской, 31. В хуторе Ленинакан он будет располагаться по адресу улица Южная, 1/3.

В миграционном центр собираются обслуживать по будням 60 — 90 человек. Для этого подготовят достаточное количество помещений и парковку. Для удобства из Ростова в Ленинакан запустят новый маршрут.

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