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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 16:54

В Ростовской области 19-летний парень пострадал при столкновении двух автомобилей

По предварительным данным, один из водителей не уступил проезд встречному автомобилю
Михаил СТРИЖЕВ
Автомобили столкнулись на проспекте Платовском в Новочеркасске. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Автомобили столкнулись на проспекте Платовском в Новочеркасске. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске 19-летний парень пострадал при столкновении двух автомобилей. Авария произошла на проспекте Платовском вечером 14 апреля.

Водитель «ВАЗ-21143» поворачивал с Платовского на улицу Атаманскую. По предварительной информации, он не уступил дорогу встречному «ВАЗ-2110». В результате автомобили столкнулись.

— В результате ДТП травмы получил 19-летний пассажир «ВАЗ-2114». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 15 апреля в Волгодонске произошла авария с участием двух иномарок. Легковушки получили механические повреждения.

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