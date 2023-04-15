В Ростовской области 19-летний парень пострадал при столкновении двух автомобилей

Автомобили столкнулись на проспекте Платовском в Новочеркасске. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске 19-летний парень пострадал при столкновении двух автомобилей. Авария произошла на проспекте Платовском вечером 14 апреля.

Водитель «ВАЗ-21143» поворачивал с Платовского на улицу Атаманскую. По предварительной информации, он не уступил дорогу встречному «ВАЗ-2110». В результате автомобили столкнулись.

— В результате ДТП травмы получил 19-летний пассажир «ВАЗ-2114». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 15 апреля в Волгодонске произошла авария с участием двух иномарок. Легковушки получили механические повреждения.

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