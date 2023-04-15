В Ростовской области фрукты и овощи подорожали почти на 20% за три месяца

Об изменении цен с декабря по март сообщили в Ростовстате. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области потребительские цены с декабря по март выросли на 1,75%. Данные об изменении стоимости товаров опубликовал Ростовстат.

По данным ведомства, заметнее всего за три месяца подорожала плодовоовощная продукция — на 19,97%. Яйца выросли в цене на 13,44%. Стоимость подсолнечного масла увеличилась на 1,32%.

При этом на 5,53% подешевели крупы и бобовые. На 1,28% снизились цены на мясо и рыбу.

Среди непродовольственных товаров подорожали табачные изделия — на 2,31%, медикаменты — на 1,84% и одежда — на 1,22%. Подешевели телерадиотовары — на 1,83% и моющие средства — на 0,28%.

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