В Ростовской области водитель фуры потерял сознание из-за сердечного приступа и перевернулся

Водитель грузовика скончался. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области, на трассе Шахты — Цимлянск, перевернулся грузовик MAN с полуприцепом. Авария произошла в Усть-Донецком районе около 12 часов 15 апреля.

По предварительным данным, мужчина потерял сознание за рулем из-за сердечного приступа. В результате фура опрокинулась, а груз рассыпался по проезжей части.

Груз рассыпался по проезжей части. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

— В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 14 апреля в Новочеркасске 19-летний парень пострадал при столкновении двух автомобилей «ВАЗ». Предварительно, один из водителей не уступил дорогу другому при повороте.

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