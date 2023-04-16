В Ростовской области выделили 26 млн рублей на ипотеку для выпускников-отличников под 1%

Программа доступна для тех, кто окончил вуз с отличием. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области стартовал новый пилотный проект «Ипотека для выпускников-отличников под 1% годовых». В 2023 году на его реализацию из бюджета выделили 26 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.

Согласно условиям программы, воспользоваться ей могут врачи и учителя, у которых нет собственного жилья. Речь идет о выпускниках, которые получили диплом о высшем образовании с 2021 года. Обязательное условие — отработать 10 лет в государственной или муниципальной организации.

В феврале свидетельства участников проекта получили первые восемь выпускников. Один из них — врач-стажер отделения анестезиологии-реаниматологии горбольницы № 4 Ростова. Сотрудник уже приобрел жилье.

Планируется, что благодаря программе жилищные условия улучшат 50 учителей и врачей, которые с отличием окончили вуз.

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