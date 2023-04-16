В ростовском кафедральном соборе прошли пасхальные богослужения

Богослужения прошли в ночь с 15 на 16 апреля. Фото: Лейла МИРИШОВА

В кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в ночь на 16 апреля прошли пасхальные богослужения. Их совершил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Митрополиту сослужили викарий Ростовской епархии, епископ Таганрогский Артемий, настоятель собора, иерей Леонтий Дмитриев и духовник епархии, протоирей Николай Урывский. Они провели праздничный крестный ход, Пасхальную утреню и Божественную литургию.

Богослужения совершим митрополит Меркурий. Фото: Лейла МИРИШОВА

Песнопения Литургии исполнил хор Ростовского кафедрального собора.

После полунощницы прошел крестный ход. Фото: Лейла МИРИШОВА

Напомним, освящение куличей началось еще в субботу, 15 апреля. А ночью службы прошли во всех храмах Ростова-на-Дону. В 17.00 в кафедральном соборе начнется Пасхальная Великая Вечерня.

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