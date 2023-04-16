В Таганроге хотят установить мемориальную доску в честь погибшего участника спецоперации

Военный погиб в мае прошлого года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге власти предложили установить мемориальную доску в честь матроса, погибшего в спецоперации. Жителей попросили направлять мнения об инициативе в администрацию города.

Как пояснили в мэрии, погибший был старшим матросом. Он скончался в мае 2022 года при выполнении воинского долга на острове Змеиный. Боец был награжден Орденом Мужества посмертно.

Установить табличку хотят на фасаде школы № 35 на улице Пархоменко. Свое мнение о предложении можно высказать, связавшись с комитетом по архитектуре и градостроительству по электронной почте: kaig@tagancity.ru. Письмо можно также отправить обычной почтой на адрес: улица Петровская, 73, кабинет 505. Сообщения принимаются до 24 апреля.

Напомним, в марте в Новочеркасске передали орден Мужества родителям выпускника Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса. Он погиб в ходе спецоперации, закрыв собой сослуживцев от осколков растяжки.

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