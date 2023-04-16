Ростовские электрички и поезда временно изменят маршруты с 18 апреля

У некоторых поездов изменится время отбытия и прибытия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Ростовской области предупредили о временном изменении расписания и маршрутов поездов. Информацию об этом публикует региональное министерство транспорта.

В ведомстве сообщили, что в рамках реконструкции станции Тихорецкая с 18 по 26 апреля будут проводиться строительные работы. Из-за этого ряд поездов будет ходить в обход станции на участках Ростов — Краснодар — Кавказская — Ростов — Краснодар — Горячий ключ. Будет скорректировано и расписание пригородных составов.

Подробнее узнать об изменениях можно на сайте РЖД или по телефону Центра поддержки клиентов компании: 8-800-775-00-00.

Напомним, ранее сообщалось об отмене ряда электричек. Ранее мы писали, какие составы временно не будут ходить.

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