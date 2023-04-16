В Ростовской области за сутки выявили почти сто заболевших ковидом за сутки

14 пациентов с ковидом госпитализировали. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области зарегистрировали 98 случаев заболевания коронавирусом за сутки. Об этом сообщает портал Стопкоронавирс.рф.

По данным статистики, 14 зараженных было госпитализировано. 190 человек выздоровели. Летальных случаев выявлено не было.

В донском регионе зафиксировано 455 286 зараженных ковидом за все время. 443 059 заболевших выздоровели, около 11 тысяч скончались.

Напомним, ранее в донском Роспотребнадзоре сообщили, что с начала года в Ростовской области корь диагностировали у 15 человек. Большинство из них — дети.

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