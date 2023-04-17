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НовостиОбщество17 апреля 2023 5:24

В Ростове-на-Дону количество общественного транспорта сократили на некоторых маршрутах

Причиной стал переход на летний режим работы
Лейла МИРИШОВА
Причиной стал переход на летний режим работы

Причиной стал переход на летний режим работы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону количество общественного транспорта уменьшат на некоторых маршрутах. Об этом сообщили в "Ростовском городском транспорте".

Так, нововведения начали действовать с 15 апреля и продлятся до 14 ноября. В Ростове число транспорта уменьшится на 51 автобус, пять трамваев и четыре троллейбуса.

На многих городских маршрутах количество автобусов уменьшат всего на две единицы. Это коснется маршрутов № 1, 10, 13, 27, 38, 40, 49, 51, 61, 63, 66, 90, 90а, 99. По два трамвая уберут и на маршрутах № 1 и 10.

Еще три единицы уберут до 14 ноября с автобусных маршрутов № 22, 33, 42, еще на четыре единицы станет меньше на маршрутах № 18, 25, 44. Еще по одному автобусу уйдет с маршрутов № 15, 73, трамвая № 7 и троллейбусов № 1, 2, 5, 22.

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