В Ростове-на-Дону количество общественного транспорта сократили на некоторых маршрутах

Причиной стал переход на летний режим работы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону количество общественного транспорта уменьшат на некоторых маршрутах. Об этом сообщили в "Ростовском городском транспорте".

Так, нововведения начали действовать с 15 апреля и продлятся до 14 ноября. В Ростове число транспорта уменьшится на 51 автобус, пять трамваев и четыре троллейбуса.

На многих городских маршрутах количество автобусов уменьшат всего на две единицы. Это коснется маршрутов № 1, 10, 13, 27, 38, 40, 49, 51, 61, 63, 66, 90, 90а, 99. По два трамвая уберут и на маршрутах № 1 и 10.

Еще три единицы уберут до 14 ноября с автобусных маршрутов № 22, 33, 42, еще на четыре единицы станет меньше на маршрутах № 18, 25, 44. Еще по одному автобусу уйдет с маршрутов № 15, 73, трамвая № 7 и троллейбусов № 1, 2, 5, 22.

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