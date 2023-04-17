В Ростовской области за два месяца 2023 года зафиксировали убыль населения

Естественная убыль населения составила 3,9 тысячи человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области опубликовали обновленные данные по смертности и рождаемости за январь - февраль 2023 года. Информацию представили специалисты Росстата.

За два месяца на Дону зарегистрировали 9,1 тысячи летальных исходов. Естественная убыль населения составила 3,9 тысячи человек. Это одно из самых больших значений по ЮФО. Донской регион сейчас находится на втором месте, уступая только Краснодарскому краю.

За январь - февраль 2022 года в Ростовской области было зафиксировано более 12 тысяч смертей. При этом тогда демографическую ситуацию характеризовали снижением числа умерших.

Добавим, в первые два месяца 2023 года в регионе родились 5221 малышей, годом ранее за аналогичный период - 5257 детей.

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