Власти Ростовской области опровергли информацию по убыли населения за 2022 год

По убыли населения Ростовская область 32 из 74 регионов страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области опровергли заявление журналистов о том, что регион оказался в лидерах по естественной убыли населения. Комментарий по ситуации 15 февраля поступил от пресс-службы Минтруда Дона.

- В СМИ опубликовали некорректную интерпретацию данных Росстата. При анализе ошибочно использовались абсолютные значения. Тогда как в этом случае требовалось применять относительные показатели, которые также были опубликованы Росстатом, - пояснили в ведомстве.

Эксперты сообщили, что, предварительно, в январе-декабре 2022 года на 1 тысячу человек населения области естественная убыль составила 6,8 промилле. Это 32 место (ранжировано в порядке увеличения) из 74 регионов страны, в которых отмечалась естественная убыль. По итогам 2021 года Ростовская область по тому же показателю занимала 29 позицию.

- Это, наоборот, свидетельствует об улучшении демографической ситуации в регионе. На показатель численности населения оказывает влияние миграционное движение. Это нивелирует естественную убыль. Таким образом, снижение численности за 2022 год не будет иметь таких катастрофических масштабов, как было отмечено в публикациях, - подчеркивает пресс-служба Минтруда.

Добавим, по итогам 2022 года среди субъектов ЮФО наибольший показатель естественной убыли - 6,9 промилле - зарегистрировали в Волгоградской области.

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