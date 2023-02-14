С начала 2023 года уже пять жителей Ростовской области пострадали от укусов клещей

Если вас укусил клещ, не снимайте его самостоятельно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2023 года в Ростовской области после укусов клещей в больницы обратились уже пять человек. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- Постоянная активность агрессивных паукообразных связана с благоприятными для них погодно-климатическими условиями зимы 2022-2023 годов, - отметили власти.

Напомним, клещи - переносчики различных инфекций. Например, в 2022 году были зарегистрированы случаи крымской геморрагической лихорадки, иксодового боррелиоза, лихорадки Ку, туляремии, лептоспироза и бруцеллеза. Профилактикой против этих заболеваний остаются вакцинация, дезинсекция и меры индивидуальной противоклещевой защиты.

Если вас все же укусил клещ, не снимайте его самостоятельно. Нужно сначала обратиться в травматологический пункт. Снятого накожника потом можно отдать на исследования в донской центр гигиены и эпидемиологии, который находится в Ростове-на-Дону на 7-й Линии.

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