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НовостиОбщество17 апреля 2023 8:25

Аэропорт Платов в Ростовской области могут оставить закрытым до 2029 года

Европейские аналитики обновили прогноз по ограничениям на полеты
Ангелина СКИБА
Эксперты пока «не видят факторов для возможного открытия воздушного пространства»

Эксперты пока «не видят факторов для возможного открытия воздушного пространства»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аэропорт Платов в Ростовской области могут оставить закрытым до конца 2029 года. Об этом говорится в исследовании на сайте Евроконтроля (Eurocontrol), европейской организаций по безопасности аэронавигации.

- Ограничения в отношении воздушного пространства Украины, России, Белоруссии и Молдовы сохранятся до конца 2029 года (ред. перевод текста с английского языка), - говорится в свежем прогнозе.

Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, иностранные эксперты пока «не видят факторов для возможного открытия воздушного пространства». При этом больше всего от приостановки полетов в Российскую Федерацию потеряли страны Балтии, Скандинавии и Польша, в плюсе должны оказаться авиакомпании Китая.

Отметим, еще осенью 2022 года, европейские аналитики прогнозировали приостановку авиарейсов до конца 2028 года.

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