Аэропорт Платов в Ростовской области могут оставить закрытым до 2029 года

Эксперты пока «не видят факторов для возможного открытия воздушного пространства» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аэропорт Платов в Ростовской области могут оставить закрытым до конца 2029 года. Об этом говорится в исследовании на сайте Евроконтроля (Eurocontrol), европейской организаций по безопасности аэронавигации.

- Ограничения в отношении воздушного пространства Украины, России, Белоруссии и Молдовы сохранятся до конца 2029 года (ред. перевод текста с английского языка), - говорится в свежем прогнозе.

Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, иностранные эксперты пока «не видят факторов для возможного открытия воздушного пространства». При этом больше всего от приостановки полетов в Российскую Федерацию потеряли страны Балтии, Скандинавии и Польша, в плюсе должны оказаться авиакомпании Китая.

Отметим, еще осенью 2022 года, европейские аналитики прогнозировали приостановку авиарейсов до конца 2028 года.

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