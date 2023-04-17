Два теплохода столкнулись в порту Ростова-на-Дону

Теплоход «Камила» зацепил судно «Пола-Алексия». Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Днем 16 апреля в порту Ростова-на-Дону столкнулись два теплохода. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, судно «Камила» при швартовке к причалу «совершило навал на теплоход «Пола-Алексия».

- Пострадавших нет. Розлива нефтепродуктов не зафиксировали. Сейчас проводится доследственная проверка, - прокомментировали в следственном управлении на транспорте.

Известно, что место происшествия уже осмотрели специалисты, назначены судебные экспертизы. В рамках проверки будут выяснять причины и обстоятельства случившегося.

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Соответствующее решение уже закрепили в постановлении (подробности)