В Ростове-на-Дону к спасению людей при ЧС начнут привлекать нештатные формирования

Специалисты НАСФ должны работать вместе с городскими спасателями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С апреля 2023 года в Ростове-на-Дону к ликвидации любых возможных чрезвычайных ситуаций собираются привлекать не только городских спасателей, но и нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ). Об этом говорится в документе на сайте администрации донской столицы.

Предполагается, что специалисты управления по делам ГО и ЧС, а также НАСФ обязаны работать в зоне происшествий не менее трех суток. Специалисты должны иметь при себе снаряжение, необходимые инструменты и оборудование, а также спецтехнику.

- К работе должны привлекать в соответствии с Планом по предупреждению и ликвидации ЧС. По решению начальника управления по делам ГО и ЧС города и руководителей организаций, создающих НАСФ, - говорится в постановлении городских властей.

К слову, в документе также прописано, что ранее действовавшее постановление от апреля 2007 года «О подготовке и содержании в готовности сил и средств для защиты населения Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций» признали утратившим силу.

Добавим, в марте 2023 года в Ростовской области ввели новые правила эвакуации населения при ЧС, которые могут применять при наличии угрозы жизни и здоровью людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области за два месяца 2023 года зафиксировали убыль населения

При этом летальных исходов оказалось меньше, чем за предыдущий период (подробности)