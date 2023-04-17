Медики из Новочеркаска готовят к отправке новый гуманитарный груз в зону спецоперации

Медики из новочеркасской больницы не в первый раз отправляются помогать в зону СВО. Фото: Личный архив героя публикации

Работники больницы скорой медицинской помощи Новочеркасска собирают гуманитарный груз для отправки в зону проведения спецоперации. Как сообщил главный врач Борис Гуркин, уже идет закупка медикаментов и расходных материалов. Коллектив медучреждения за свой счет собирает гуманитарную помощь и готовит к отправке груз летом. Об этом сообщает администрация Новочеркасска.

Главный врач сам в апреле вернулся из Донбасса, где провел более ста операций раненым военнослужащим и гражданским. Это уже вторая поездка Бориса Гуркина в зону специальной военной операции. В первый раз он выезжал туда в августе прошлого года и провел 117 операций во время своего отпуска.

За свой труд Борис Евгеньевич был удостоен международной премии #МЫВМЕСТЕ, которую решил потратить на закупку расходных материалов для медиков в зоне спецоперации. Главврач приобрел шовные и перевязочные материалы, медицинские перчатки, металлоконструкции для операций, а местные предприниматели помогли в доставке гуманитарного груза.

Груз доставил лично во время отпуска, а вместе с ним помогать отправились травматолог-ортопед Дмитрий Стеблин, водитель «скорой» Александр Кадемин и замглаврача по общим вопросам Александр Буцев.

До этого в зоне СВО побывал еще один сотрудник больницы — Руслан Газимагомедов. Врач травматолог-ортопед за три недели отпуска провел 130 операций на Донбассе.

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