Власти Ростова-на-Дону показали проект новых остановок для общественного транспорта

Речь идет об остановках со стальным каркасом и декоративными панелями Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Ростова-на-Дону показали, как будут выглядеть новые остановки для общественного транспорта. Типовая схема объектов с подробным описанием была опубликована на сайте городской администрации.

Конструкции должны иметь рекламные, информационные и навигационные табло.

Речь идет об остановках, имеющих стальной несущий каркас, декоративные панели из листового алюминия и нержавеющей стали, а также прозрачные стенки из закаленного триплекс-стекла. Габариты - 6730 x 3220 x 2570 мм.

Отметим, проект с указанными изменениями представили 17 апреля 2023 года, пока этот документ не утвердили официально.

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