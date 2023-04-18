Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 7:13

Власти Ростова-на-Дону показали проект новых остановок для общественного транспорта

Вид объектов теперь должен утвердить глава администрации города
Ангелина СКИБА
Речь идет об остановках со стальным каркасом и декоративными панелями

Речь идет об остановках со стальным каркасом и декоративными панелями

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Ростова-на-Дону показали, как будут выглядеть новые остановки для общественного транспорта. Типовая схема объектов с подробным описанием была опубликована на сайте городской администрации.

Конструкции должны иметь рекламные, информационные и навигационные табло.

Речь идет об остановках, имеющих стальной несущий каркас, декоративные панели из листового алюминия и нержавеющей стали, а также прозрачные стенки из закаленного триплекс-стекла. Габариты - 6730 x 3220 x 2570 мм.

Отметим, проект с указанными изменениями представили 17 апреля 2023 года, пока этот документ не утвердили официально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два теплохода столкнулись в порту Ростова-на-Дону

Сейчас представители следственного управления на транспорте выясняют ситуацию (подробности)