Медведица Айка переехала из зоопарка Ростова-на-Дону в Москву

Переезд Айки организовали в рамках программы по сохранению белых медведей Фото: Мария ЛЕНЦ

Белоснежная Айка из Ростовского-на-Дону зоопарка теперь живет в Москве. Переезд в столицу организовали в рамках программы по сохранению белых медведей. Об этом сегодня, 18 апреля, в Telegram сообщила гендиректор «Московского зоопарка» Светлана Акулова.

- На протяжении всего пути питомицу сопровождали наши специалисты, в том числе главный ветеринарный врач Дмитрий Егоров. Сейчас медведица чувствует себя хорошо, с аппетитом кушает, интересуется новым местом и с любопытством смотрит на сотрудников, - написала Светлана Акулова.

Первый месяц Айка проведет на карантине. Животное будут оберегать от лишнего стресса. При этом любимица ростовчан сможет свободно гулять по просторному вольеру и купаться в бассейне. Пушистую красавицу покажут посетителям столичного зоопарка 7 мая.

Напомним, молодая медведица родилась в зоопарке Ростова-на-Дону в 2020 году. В возрасте 3 месяцев мама Комета впервые вывела малышку в уличный вольер. Непоседа сначала всего боялась, но потом быстро освоила бассейн и различные игры. Айка выросла очень активной, игривой, любопытной и жизнерадостной медведицей.

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