Медвежонок Айка из Ростова переедет в Московский зоопарк

Причиной переезда стал возраст малышки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Белый медвежонок Айка не переедет в Алматы (Казахстан). Об этом сотрудники Ростовского-на-Дону зоопарка сообщили в соцсетях.

Причиной переезда стал возраст малышки. Белые медведи - одиночки. В возрасте полутора-двух лет они уходят от родителей. Поэтому Айку решили отселить от матери. Изначально медвежонка собирались передать в зоопарк Алматы. В ноябре 2022 года сотрудники донского зоопарка заявили, что необходимые для этого документы уже подготавливают.

Однако теперь выяснилось, что следующим местом жительства Айки станет Московский зоопарк. Из-за чего передумали отдавать медвежонка в зоопарк Алматы, неизвестно. Пользователи соцсетей предположили, что дело в недостаточно хороших условиях казахстанского зоопарка.

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(Подробности)