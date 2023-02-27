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НовостиОбщество27 февраля 2023 18:18

Медвежонок Айка из Ростова переедет в Московский зоопарк

Вместо Алматы малышку переведут в столичное учреждение для содержания животных
Лейла МИРИШОВА
Причиной переезда стал возраст малышки.

Причиной переезда стал возраст малышки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Белый медвежонок Айка не переедет в Алматы (Казахстан). Об этом сотрудники Ростовского-на-Дону зоопарка сообщили в соцсетях.

Причиной переезда стал возраст малышки. Белые медведи - одиночки. В возрасте полутора-двух лет они уходят от родителей. Поэтому Айку решили отселить от матери. Изначально медвежонка собирались передать в зоопарк Алматы. В ноябре 2022 года сотрудники донского зоопарка заявили, что необходимые для этого документы уже подготавливают.

Однако теперь выяснилось, что следующим местом жительства Айки станет Московский зоопарк. Из-за чего передумали отдавать медвежонка в зоопарк Алматы, неизвестно. Пользователи соцсетей предположили, что дело в недостаточно хороших условиях казахстанского зоопарка.

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Сейчас уже идет оформление необходимых документов

(Подробности)