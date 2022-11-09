Белый медвежонок Айка скоро переедет из ростовского зоопарка в Казахстан. Фото: ростовский зоопарк.
Белого медвежонка Айку скоро ожидает переезд в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского зоопарка.
Животному в ноябре исполнится два года. Как рассказали сотрудники зоосада, природа белых медведей такова, что в диких условиях медвежата находятся с мамой до полутора - двух лет, а затем уходят жить самостоятельно.
- Совсем скоро Айка начнет взрослую жизнь зоопарке города Алматы в Казахстане. Сейчас наши коллеги занимаются оформлением необходимых документов, - сообщили в зоосаде.
Но пока Айка продолжает резвиться в бассейне, играть с мамой Кометой и радовать посетителей.
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Она все также любит плавать и резвиться около бассейна.