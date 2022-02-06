В зоопарке Ростова сняли на камеру, озорные игры юной медведицы Айки

С активным медвежонком скучать не приходится. Фото: зоопарк Ростова-на-Дону

В Зоопарке Ростова белоснежная красавица Айка стала уже совсем большой, однако свой задорный и дерзкий нрав юная медведица не потеряла. Она все также любит плавать и резвиться в вольере около бассейна. Пасмурные февральские дни стали немного ярче и теплее после видеоролика с новыми проделками пушистой питомицы.

Работники зоосада, которые сняли на камеру медвежий отдых, отметили в соцсетях, что Айка не бывает одна. С ней всегда охотно и также увлеченно играет мама Комета.

- С таким активным медвежонком скучать не приходится. Характер у малышки явно в маму, поэтому совместные игры доставляют им непередаваемое удовольствие, - написали сотрудники парка.

К слову, в будущем Айку могут перевезти в другой зоопарк. Сделать это собираются для сохранения искусственной популяции белых медведей.

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