В Ростове хакеры взломали экраны торгового центра и показали ролик с критикой СВО

Экраны взломали в торговом центре на проспекте Михаила Нагибина Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону неизвестные взломали экраны ТРК «Горизонт», запустив на них изображения с критикой власти и специальной операции. Эту информацию днем 18 апреля подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

- Действительно, сегодня в первой половине дня произошла хакерская атака. Это быстро заметили, все уже устранили, - рассказал источник журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Добавим, в пресс-службе донского главка МВД комментарий пообещали предоставить, когда поступит полная информация по ситуации.

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