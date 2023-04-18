В Ростове хакеры взломали экраны торгового центра и показали ролик с критикой СВО

Экраны взломали в торговом центре на проспекте Михаила Нагибина
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове-на-Дону неизвестные взломали экраны ТРК «Горизонт», запустив на них изображения с критикой власти и специальной операции. Эту информацию днем 18 апреля подтвердил источник, знакомый с ситуацией.
- Действительно, сегодня в первой половине дня произошла хакерская атака. Это быстро заметили, все уже устранили, - рассказал источник журналисту «КП - Ростов-на-Дону».
Добавим, в пресс-службе донского главка МВД комментарий пообещали предоставить, когда поступит полная информация по ситуации.
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