Ростовские приставы помогли 82 иностранцам вернуться на родину

Всем назначены штрафы и административное выдворение. Фото: Иван ВИСЛОВ

За первые 3 месяца 2023 года судебные приставы выдворили из Ростовской области за границу 82 иностранца. Об этом сообщили в областной пресс-службе ведомства.

— Своевременное исполнение судебных решений по выдворению иностранных граждан, незаконно прибывавших на территории Ростовской области, позволяет в целом способствовать снижению преступлений и административных правонарушений, — отметили в пресс-службе.

Всех отправили на родину по решениям суда. Им были назначены штрафы и административное выдворение.

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