В Ростовской области объявили о готовности аэропорта Платов к летнему периоду 2023 года

Ограничения на отправку и прием авиарейсов еще не сняли
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области специальная комиссия подтвердила готовность аэропорта Платов к работе в летний период. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.
- Несмотря на введенные Росавиацией ограничения, мероприятия по подготовке к летней навигации выполнены в полном объеме, - говорится на сайте ведомства.
Обычно в рамках подготовки проводят тренировку персонала, проверяют объекты инфраструктуры, транспорт и технику. В этих работах участвуют все службы аэропорта.
Известно, что во время инспекции в этом году в том числе осмотрели систему энергообеспечения аэрогавани и светосигнальное оборудование. Выполнили ревизию искусственных покрытий, летного поля, пожарной техники и средств спасения.
Все снегоуборочные машины отправили на ремонт и техобслуживание. Теперь будут использовать вакуумно-уборочные машины, косилки и другое навесное оборудование.
Напомним, ранее эксперты Евроконтроля заявили, что Платов могут оставить закрытым до конца 2029 года.
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