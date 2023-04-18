В Ростовской области объявили о готовности аэропорта Платов к летнему периоду 2023 года

Ограничения на отправку и прием авиарейсов еще не сняли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области специальная комиссия подтвердила готовность аэропорта Платов к работе в летний период. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

- Несмотря на введенные Росавиацией ограничения, мероприятия по подготовке к летней навигации выполнены в полном объеме, - говорится на сайте ведомства.

Обычно в рамках подготовки проводят тренировку персонала, проверяют объекты инфраструктуры, транспорт и технику. В этих работах участвуют все службы аэропорта.

Известно, что во время инспекции в этом году в том числе осмотрели систему энергообеспечения аэрогавани и светосигнальное оборудование. Выполнили ревизию искусственных покрытий, летного поля, пожарной техники и средств спасения.

Все снегоуборочные машины отправили на ремонт и техобслуживание. Теперь будут использовать вакуумно-уборочные машины, косилки и другое навесное оборудование.

Напомним, ранее эксперты Евроконтроля заявили, что Платов могут оставить закрытым до конца 2029 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 7 млн рублей потратят на содержание и уборку аэропорта Платов в Ростовской области

Подрядчиков, которые будут выполнять поставленные задачи, уже утвердили (подробности)