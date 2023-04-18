В Ростове назвали зарплаты, которые предлагают водителям скорой помощи

В среднем водителям предлагают около 55 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону подсчитали суммы зарплат, которые предлагают водителям скорой помощи в коммерческих клиниках. Самая высокая оплата труда составила 75 тысяч рублей.

- Зарплатный максимум в Ростове-на-Дону составил 75 тысяч рублей. В среднем же специалистам предлагают около 55 тысяч рублей, - сообщили аналитики портала SuperJob.

По данным исследователей, специалисты с правами категорий «В» и «С», а также с опытом работы от года и безаварийного вождения от 3 лет могут претендовать на зарплаты от 32 до 35 тысяч рублей.

От 35 до 38 тысяч рублей должны получать водители, которые ранее прошли подготовку по управлению ТС со спецсигналами. Также требования по стажу вождения к таким работникам составляет от 5 лет, опыт работы должен начинаться от 1 года.

От 38 до 57 тысяч рублей предлагают сотрудникам «с удостоверением контролера технического состояния транспортных средств» и опытом работы от 3 лет.

Самую высокую зарплату, от 57 до 75 тысяч рублей, готовы платить кандидатам с опытом работы водителем «скорой» от 5 лет.

Добавим, 44 % кандидатов на вакансию водителя скорой помощи имеют среднее профессиональное образование, 82 % - на момент размещения резюме не имеют работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 3,2 года. К переезду готовы 8 % специалистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на благоустройство дворовых территорий планируют потратить 77 млн рублей

Финансирование поступит из городского и областного бюджетов (подробности)