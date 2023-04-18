В Ростовской области пройдет льготная стерилизация котов и кошек

Акция будет длиться с 18 апреля по 15 мая Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области жители смогут стерилизовать своих котов и кошек по льготной цене. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Акция будет длиться с 18 апреля по 15 мая в центральной городской ветеринарной лечебнице Ростова-на-Дону. Специалисты клиники проведут процедуру хвостатым по выгодной цене. Стоимость стерилизации снизится в два раза. Отметим, что такую акцию проводили и в марте. Тогда ветеринары прооперировали 314 кошек и 201 кота.

Кроме того, каждый последний четверг месяца граждане могут стерилизовать животных в донских ветклиниках по хорошей цене. В акции ежемесячно участвуют порядка 20 госветлечебниц Ростовской области. Ближайший день льготной стерилизации 27 апреля. Для участия в акции в этот день необходима предварительная запись и консультация с ветеринарным врачом.

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